Ankara Büyükşehir Genel Sekreteri Tuzcuoğlu: Su ile ilgili problemlerimiz kalmayacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Çamlıdere Barajı'nın çevresindeki kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığını söyleyerek, "Cenabıhakk'a şükürler olsun ki çok güzel yağışlar alıyoruz. Barajlarımız dolacağı için su ile ilgili problemlerimiz kalmayacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Fen Daire İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 7 gün ve 24 saat esasına göre sahada hizmet verdiğini ifade eden Tuzcuoğlu, yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kentin 160 noktasını takip ettiklerini belirten Tuzcuoğlu, "Bütün kavşakları, bütün kritik noktaları, kar ve yağmurla ilgili süreçleri buradan takip ediyor ve anında müdahalede bulunuyoruz. Şu an itibarıyla sahada ekiplerimiz çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Ankara merkezde 110 kar temizleme aracı ve 238 ekibimizle sahadayız. Kar küreme ve tuzlama ekiplerimiz 7/24 hiç durmadan çalışmalarını sürdürerek, ana arterlerin tamamını açık tutuyor. Ekiplerimiz çok başarılı bir performans sergiliyor. Bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışarak, Ankaralıların güvenli bir şekilde ana arterlerde istedikleri yere ulaşmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyemizin 70 bin ton civarında yeterli tuz stoğu bulunuyor" diye konuştu.

'BARAJ HAVZALARINDAKİ KAR KALINLIĞI 50 SANTİM OLDU'

Kar yağışının sevindirici bir yanının da içme suyu barajlarının dolması olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Çamlıdere Barajı'nın çevresindeki kar kalınlığının 50 santimetreyi aşmış olmasının da gelecekteki su kaynakları adına umut verici olduğuna dikkat çekti. Tuzcuoğlu, "Cenabıhakk'a şükürler olsun ki çok güzel yağışlar alıyoruz. Barajlarımız dolacağı için su ile ilgili problemlerimiz kalmayacak" dedi.



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