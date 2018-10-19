Ankara Barosu yeni başkanını seçecek

ANKARA Barosu, hafta sonu yapılacak seçimlerle, baronun yeni başkanını ve yönetimini seçecek. Yaklaşık 15 bin avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu Başkanlığı için, 3 aday yarışacak.

Ankara Barosu 65'inci Olağan Genel Kurulu, 20-21 Ekim'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek kongrenin ikinci gününde yeni baro başkanı ve yönetim kurulu seçilecek. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adına Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubundan adına Murat Kemal Gündüz, Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adına Gencer Özdemir başkanlık için yarışacak. İki yılda bir tekrarlanan Ankara Barosu başkanlığını, uzun yıllar Demokratik Sol Avukatlar grubu adına seçime giren aday kazanıyor. Bu yılda seçimlerin en güçlü adayı olan Erinç Sağkan'ın vaadi ise, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü savunulması ve avukatların özlük hakları için mücadele etmek.

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