Ankara Barosu'nun yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

ANKARA Barosu'nun yeni başkanı Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan oldu.Ankara Barosu'nun 65'inci Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Murat Kemal Gündüz ve Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı da Gencer Özdemir oldu.Dün sabah başlayan seçimlerde, baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. 3 adayın yarıştığı seçimde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan 7 bin 227 oy alarak Ankara Barosu'nun yeni başkanı oldu.Sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Erinç Sağkan, "Münferit bir kaç olay dışında Ankara Barosu'na yakışır, başkent barosu olmanın getirdiği niteliğe yakışır bir genel kurul geçirdiğimiz için emeği geçen tüm meslektaşlarıma, bütün sandık görevlisi arkadaşlarıma öncellikle çok teşekkür ediyorum" dedi. Seçimin sona erdiğini, artık üretmek için çalışacaklarını belirten sağkan şöyle devam etti:'BUNUN İÇİN DİNLENMEYE DAHİ ZAMANIMIZ YOK'"Artık Demokratik Sol Avukatlar Grubu kimliğimi bir kenara bırakarak ama ilkelerinden asla vazgeçmeyerek Ankara Barosu başkanı olarak tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede değil tüm meslektaşlarımızla birlikte yönetmeye talibiz. Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yanyana yürüyeceğimizi söyledik. Buna uyacağıma da burada bu salonun önünde tekrar söz veriyorum. Daha önce de söyledim. Sizlere bize verdiğiniz destekten dolayı sizi mahcup etmeyeceğimizin, boynumuzu yere eğdirmeyeceğimizin sözünü buradan tekrardan veriyorum. Seçim çalışmaları bittiğine göre artık üretmeye geçmemiz gerekiyor. Bunun için dinlenmeye dahi zamanımız yok. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Yarın itibariyle bu projeleri hayata geçirmek çalışmalarımızı başlatacağız."

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