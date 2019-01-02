Ankara Barosu'ndan 'Binali Yıldırım' açıklaması

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA Barosu'nca TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, görevinden istifa etmeden yerel seçim için AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi için Sayın Meclis Başkanı'nın, zaman kaybetmeden, siyasi etiğe uygun şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Ankara Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın 94'üncü maddesinde yer alan 'TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar, oy kullanamazlar' hükmü hatırlatıldı. Açıklamada, "Meclis Başkanı sıfatını taşımakta olan Sayın Binali Yıldırım, iktidar partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Sayın Meclis Başkanı’nın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olarak gösterilmesi Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil etmektedir" denildi.

Meclis Başkanı'nın, hem Meclis'in hem de her bir Meclis üyesinin hakkını başta yürütme organı olmak üzere herkese karşı eşit ve tarafsız savunmakla yükümlü olduğu belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Bir parti adına yürütme görevi yapmak üzere aday olan kişinin, propaganda süreci boyunca adaylığın niteliği gereği diğer partilerle bir rekabet içinde bulunması gerekeceği için, bu tarafsızlığı koruyamayacağı açıktır. Bu koşullar altında belediye başkan adaylığı ile TBMM Başkanlığının aynı kişide toplanmasının Anayasa'nın hem sözüne hem de ruhuna aykırı olacaktır. Maddenin konuluş amacına ve gerekçelerine uyulması gerektiğinden hareketle, üyesi bulunduğu siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya devam edecekse, Anayasa’ya aykırı bu durumun ortadan kaldırılması için Sayın Meclis Başkanı'nı, 'Meclis Başkanlığı' sıfatını bırakmaya ve hukuka aykırılığa son vermeye davet ediyoruz. Demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi için Sayın Meclis Başkanı'nın, zaman kaybetmeden, siyasi etiğe uygun şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz."