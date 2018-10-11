Anayasa Mahkemesi’nden 'Ayasofya' kararı

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki yaptığı başvuruyla ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Yüksek Mahkeme, 13/9/2018 tarihinde, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin başvurusunda din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

AYM’den yapılan yazılı açıklamada, başvurucu derneğin Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için yılda bir gün ibadete açılması yönündeki talebi ilgili idare tarafından reddedildiği hatırlatılarak, "Bu işleme karşı açılan iptal davası İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Karar düzeltme başvurusunun aynı Daire tarafından reddedilmesi üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur" denildi.

Kararda, başvurucu derneğin iddialarının, 'Başvurucu, Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için yılda bir gün ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürmüştür' şeklinde olduğu belirtildi.

'İDDİA, KİŞİ BAKIMINDAN YETKİSİZLİK NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ'

Yüksek Mahkemenin değerlendirmesinde ise şu görüşlere yer verildi:

“Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da özel hukuk tüzel kişilerinin sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilecekleri öngörülmüştür.

Başvurucu Dernek tarafından din özgürlüğünün ihlal edildiği ileri sürülmüş fakat ihlale neden olduğu belirtilen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçeyle din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir."

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