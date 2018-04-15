Anahtarı üzerinde unutulan motosiklet böyle çalındı

Cemil ÖZDEMİR / Kamera: İstanbul,()

KADIKÖY'DE sahibinin anahtarını üzerinde unuttuğu motosiklet yoldan geçen bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık, Caddebostan Mahallesi Hamiyet Yüce Sokak'ta önceki gün saat 14:15 sıralarında meydana geldi. Elini kolunu sallayarak gelen şüpheli, motosikletin başında bir süre bekleyip, etrafı kontrol ettikten sonra anahtarı üzerinde olan park halindeki motosikleti çalarak, olay yerinden uzaklaştı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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