Anadolu Yakası’nın en büyük parkının adı 'Cumhuriyet' oldu

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediyesi, 44 dönümlük alana yaptırdığı Anadolu Yakası’nın en büyük parkının ismini vatandaşlara sordu. Vatandaşlar parkın isminin 'Cumhuriyet' olmasına karar verdi.

Cevizli Tugayyolu Caddesi’nde kurban kesim alanı olarak bilinen 44 dönümlük araziye, Anadolu Yakası’nın en büyük parkını yapan Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ankete katılanların yüzde 90.15’i, parkın adının 'Cumhuriyet Parkı' olmasını istedi.

Maltepe halkının park olmasını istediği, Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’ndeki kurban kesim alanı olarak bilinen 44 dönümlük araziye park yapmak için kolları sıvayan Maltepe Belediyesi, parkın yapımını tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Koray Avcı konseriyle, bölgenin en büyük parkını açmaya hazırlanan belediye, isim için vatandaşlara danıştı. Arazinin kaderi için halka danışan Maltepe Belediyesi, parkın ismini de yine vatandaşlara sordu. Belediyenin web sitesinde düzenlenen ankete 55 bin 93 kişi katılırken, 49 bin 665 kişi parkın adının, “Cumhuriyet” olması yönünde oy kullandı. Parkın adı yüzde 90.15 oy birliğiyle “Cumhuriyet Parkı” oldu.

CUMHURİYET HEDİYESİ

Maltepe halkına Cumhuriyet hediyesi vermek istediklerini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yıllar önce bu alana AVM’ler, rezidanslar, gökdelenler yapmak istediler. Biz döndük halkımıza danıştık. Halkımızın onayını alarak bölgenin en büyük şehir parkını Maltepe’ye kazandırmak için kolları sıvadık. Söz verdiğiniz gibi tamamladık. Onlar istedi, biz yaptık. Şimdi ise adını yine halkımıza danışarak, ‘Cumhuriyet Parkı’ koyduk. Cumhuriyetimizin 95. yılında, Maltepelilere çok güzel bir Cumhuriyet hediyesi vermiş olacağız” diye konuştu.

ANADOLU YAKASI’NIN EN BÜYÜĞÜ

Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanı olarak nitelendirilen parkın yüzde 65 gibi büyük bir bölümü, sosyal donatı alanı olarak, halkın kullanımı için düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına ve yapay bir gölete kavuştu. Parkta, 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.