Ameliyatla 50 kilo verince aynalarla barıştı

ANTALYA'da çocukluğundan bu yana kilolu olan Fatma Kandamar (35), 115 kiloyla girdiği mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo vererek 65 kiloya düştü. Kandamar, hem objektiflerle hem de aynalarla barıştığını söyledi.Antalya'da yaşayan Fatma Kandamar, 135 kiloya kadar çıkınca kendi çabasıyla 20 kilo verebildi. Kandamar, sonraki süreçte objektiflerden ve aynalardan kaçmaya başlayınca, ameliyat olmaya karar verdi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı olan Fatma Kandamar, 2 yılda 50 kilo vererek 52 bedenden 38 bedene düştü. Bir zamanlar fotoğraf çektirirken en arkalara kaçtığını, elindeki çantayla kilolarını kapatmaya çalıştığını belirten Kandamar, şimdiyse fotoğraf çekilirken en önlere geçtiğini söyledi. Kandamar, artık aynalarla barıştığını ve kendini sevmeye başladığını söyledi.'SANKİ İÇİMDEN BİR İNSAN DAHA ÇIKTI'Çocukluğundan bu yana kilolu olduğunu, evlendikten sonra kilosunun artmaya devam ettiğini anlatan Fatma Kandamar, “İlk doğuma 112 kilo ile gittim. Doğumdan sonra 96 kiloya kadar düştüm. 9 yıl boyunca bu kiloda kalmayı başardım. Ancak sonra yine kilo almaya başladım. İkinci doğuma 135 kilo girdim. Doğumdan sonra yapmadığım şey kalmadı. Diyet ve sporla 115 kiloya inebildim. Sonra hiçbir şekilde kilo veremedim ve ameliyata karar verdim" dedi.Ameliyat olmadan önce çok araştırdığını, sonuçları gördüğünü, mide küçültme ameliyatı olanlarla irtibata geçtiğini belirten Kandamar, “27 Ekim 2016'da ameliyat oldum. Bugüne kadar 50 kilo verdim. Sanki bir insan çıktı vücudumdan. Çok rahatladım. Çok hafifim" dedi.'ARTIK KENDİMİ SEVİYORUM'Kilo verdikten sonra psikolojik olarak da çok rahatladığını anlatan Fatma Kandamar, “En önemli şey, özgüvenimi kazandım. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendimi seviyorum. Aynalara bakmak istemiyordum. Şimdi ise aynaların karşısında kendimi seyretmekten keyif alıyorum" diye konuştu.Kilolu dönemlerinde 52 beden giydiğini anlatan Kandamar, “Şu an 38 bedenim. İstediğimi giyebiliyorum. Öncesinde beğendiğim bir modelin 52 bedenini alsam bile giyemiyordum. Çünkü zayıf bir insanda durduğu gibi bende durmuyordu. Şimdi beğendiğim her şeyi giyebiliyorum" dedi.Kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini, güvenlik görevlisi olarak işe başladığını belirten Fatma Kandamar, eşi Ruhi Kandamar, kızı Aleyna (14) ve oğlu Ali'nin (5) de bu durumdan memnun olduğunu kaydetti. Fatma Kandamar, “En çok çocuklarımla koşup oynamak istiyor, ama yapamıyordum. Yoruluyor, tıkanıyordum. Yürümek bile çok zordu. Şimdi bol bol yürüyoruz. Hep hareket halindeyim. İstediğimi giyebilmek çok güzel. Mesela bikiniyi çok seviyordum. Şimdi giyebiliyorum. İçimde ne kaldıysa, içime attığım, biriktirdiğim her şeyi yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.'FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN EN ÖNLERE ATLIYORUM'Kilolu yıllarında fotoğraf çektirmek istemediğini, mecbur kaldığı durumlarda ise hep en arkalara kaçtığını anlatan Fatma Kandamar, “Ya arkalara kaçıyordum ya da elimdeki çantayla kendimi kapatmaya çalışırdım. Şimdi tam tersi, fotoğraf çektirirken hep önlere atılıyorum. Ben normalde pozitif bir insanım ama insan kiloluyken kendini kısıtlamak zorunda kalıyor. Yapmak istediklerimi içime atınca psikolojik olarak etkileniyordum. Yaşamak isteğim hayatla, bedensel hayatım farklıydı çünkü. İyi ki ameliyat oldum" dedi. Mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo verince deride sarkma olduğunu söyleyen Fatma Kandamar, önümüzdeki günlerde karın, bacak ve göğüs estetik ameliyatı olacağını sözlerine ekledi.42 OLAN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ 22'YE İNDİFatma Kandamar'ın ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç ise hastanın kendilerine başvurduğunda 115 kilo ve vücut kitle endeksinin 42 olduğunu belirtti. Mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo veren Kandamar'ın şu andaki vücut kitle endeksinin 22 olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, böylelikle obezitenin getirdiği diğer problemlerin de ortadan kalktığını kaydetti. Doç. Dr. Oruç, obezite cerrahisinin deneyimli hekimlerce yapılmasının önemine de dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI