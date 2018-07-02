Ameliyat riskli bulununca eski kalp kapağı içine yeni kapak yerleştirildi

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () Daha önce 3 kez kalp kapakçığı ameliyatı olan, 76 yaşındaki Meral Yakşi 4'üncü kez kalp ameliyatı olması gerekince farklı bir yöntem denendi. Ameliyatı riskli bulunan Yakşi'nin kateter ile kasık bölgesinden girilerek, var olan kalp kapakçığının içine yeni kapak yerleştirildi ve açık ameliyatın riskleri ortadan kaldırıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanan operasyon ile sadece yaklaşık 30 hastaya yapıldığını söyledi. Oyuncu Gülen Karaman'ın annesi, Meral Yakşi, 2 gün sonra taburcu oldu.

OPERASYON DEVAM EDERKEN KALP KAPAKÇIĞI TEST EDİLDİ

Hastanın ileri derecede nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler ile başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım şunları söyledi: "Hastamızın kalbinin sağ tarafında hayvan dokularından elde edilen, biyoprotez kapak fonksiyonunu göremiyordu. Bu nedenle ya cerrahi olarak ya da kateter aracılığıyla kasık bölgesinden girilerek yeni bir kapak yerleştirilmesi gerekiyordu. Hastanın 4'üncü operasyonu olması nedeniyle ileri derecede cerrahi riski olduğundan hasta ile konuşularak bu işlemin kateter aracılığıyla yapılmasına karar verildi ve yeni kapak eski kapağın içine yerleştirildi. Yerleştirilen kapak daha sonra balon aracılığıyla şişirildi. Kapağın fonksiyonları ise operasyon ile eşzamanlı olarak ultrason yapılarak değerlendirildi. Kapağın fonksiyonlarının iyi olduğu, darlığın ortadan kalktığı ve kan kaçağının tamamen yok olduğu görüldü."

"KATETER İLE RİSK, CERRAHİDEN ÇOK DAHA AZ OLDU"

Operasyonun cerrahi bir operasyon olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, kateter aracılığıyla yapıldığı için avantajları olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Kateter aracılığıyla yapılan işlemlerin riskleri cerrahiye göre oldukça düşük. Bunun nedeni ise hastanın göğsünün açılmaması, hastanın akciğerlerine herhangi bir etkilenim olmaması ve anestezi sürecinin çok daha basit geçmesi ve günlük hayatına daha kısa yoldan ulaşabilmesidir. Bu nedenle birkaç kez cerrahiye giden hastalarda ölüm oranları yüzde 20 oranlarındadır. Ancak kateter ile yapılan işlemlerde bu ölüm oranları hayli düşük ve morbidite denilen ameliyat sonrası gelişen hastalıklar da hayli düşük orandadır. Bizim hastamız da 2 gün kaldıktan sonra taburcu edebildik ve şu anda gayet iyi durumda."

İLK AMELİYATINI SİYAMİ ERSEK YAPTI

Kalp rahatsızlığının, kızına hamileyken başladığını söyleyen Yakşi, 1974 yılında Prof. Dr. Siyami Ersek tarafından ameliyat edildiğini belirtti ve "Hamileyken üşüttüm, ateşli bir hastalık geçirdim ve ondan sonra başladı. 1974 senesinde Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Siyami Ersek tarafından ameliyat edildim" dedi. Yıllar sonra tekrar şikayetleri başlayan Yakşi, cerrahi bir müdahaleden korktuğunu ve bu nedenle ameliyattan kaçındığını açıkladı ve şunları söyledi: "Prof. Dr. Aydın Yıldırım ile görüşmeden önce korkuyordum. Ameliyat olmam demiştim. Sonra doktorumla tanışınca içim rahatladı. Ardından operasyonu kabul ettim. Çok şükür eskisine nazaran çok daha iyiyim. Ameliyattan sonra hemen toparlandım."

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