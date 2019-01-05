Amca çocuklarının 9 yıllık husumeti barışla sona erdi

MARDİN'in Derik İlçesi'nde, 9 yıl önce amca çocukları arasında çıkan ve birinin ölümü diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan kan davası, barış yemeğiyle bitirildi.

Derik'e 13 kilometre mesafedeki Ballı Mahallesi'nde 2010 yılında amca çocukları arasında çıkan kavgada Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti, Nadir Yılmaz yaralandı. Olayın ardından kan davası başladı. 9 yıl boyunca husumetin sona ermesi için kanat önderleri çaba gösterdi ancak sonuç alınamadı. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği(Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinçioğlu ise iki ailenin ileri gelenleri ile görüşüp, tarafları barışa ikna etmeyi başardı. Amca çocukları olan 2 aile arasındaki husumet düzenlenen yemekle sona erdi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas'ın da katıldığı yemekte Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinçioğlu, kan davalı ailelerin barışmasından mutlu olduklarını belirterek, "Burada ilan ediyorum. İnşallah kan davası bölgemizde kalmayacaktır. Kan davası devam eden çoğu taraflara ulaşmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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