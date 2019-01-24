Amasya’ya 5 yıldızlı otel kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Amasya’da, Özel İdare Genel Sekreterliği’ne ait eski taş ocağı alanında 5 yıldızlı otel yapılacak.

Merkezde artan turizm potansiyelini karşılayacak ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli 5 yıldızlı otelin bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresine ait eski taşocağı olarak bilinen, 301 ada 5 parselde 76 bin 358 metre kare yüzölçümlü 'Turizm Tesis Alanındaki' taşınmaz üzerine 5 yıldızlı otel yapılması planlanıyor. Amasya’nın turizm ve ticaret hacmine önemli katkı sağlaması, kentin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı, turizm potansiyelinin gelişiminin yanı sıra şehrin markalaşması noktasında önemli bir yatırım niteliği taşıması planlanan projenin istihdama da katkı sunması hedefleniyor.