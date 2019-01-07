Amasya’da ulaşıma kar engeli; 153 köy yolu kapandı

AMASYA'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 153 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilirken, ekipler tarafından iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için de çalışma başlatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipiden dolayı il merkezine bağlı 56, Göynücek'e bağlı 6, Gümüşhacıköy'e bağlı 21, Hamamözü'ne bağlı 11, Merzifon'a bağlı 29, Suluova'ya bağlı 8 ve Taşova'ya bağlı 22 olmak üzere toplam 153 köy yolu ulaşıma kapandı. Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, ilde kısmen etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ilçe genelinde, merkez, Taşova ve Merzifon ilçelerinde tüm taşımalı sistem öğrencileri için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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