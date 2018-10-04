Amasya'ya şehit ateşi düştü

BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın (29) acı haberi, memleketi Amasya'daki ailesine ulaştı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 7 askerden birinin memleketi Amasya'nın Suluova ilçesi olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın olduğu belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın, Suluova ilçesi Yeni Mahalle'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit Aydın’ın şehadet haberi ilçede oturan babası Niyazi (54) ile annesi Fatma Aydın'a, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından bildirildi. Acı haber üzerine şehidin baba evi ile ilçe meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu da taziyeleri kabul etti.

2 yıl önce Dilek Aydın ile evlenen, 4 yıldır Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Aydın'ın kardeşi Sefa Aydın'ın da Ankara Astsubay Okulu'nda eğitim gördüğü öğrenildi.



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