Amasya'nın altını bamya festivalde tanıtıldı

İSTANBUL, ()–İSTANBUL'DA yaşayan Amasyalılar tarafından düzenlenen bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde konuşan Amasya Dernekler Federasyon Başkanı Saim Diken, “Bugün Amasya’nın altın kadar kıymetli, bir o kadar da yerli ve milli ürünü bamyayı tanıtıyoruz” dedi.

Eyüpsultan’da Osmanlı Parkı’nda düzenlenen Bamya Festivali’ne Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde bamya dizme yarışması ve en güzel bamya yemeği yarıştı. Lezzetli bamyalar dereceye girmeye hak kazandı.

“BAMYA’NIN TARİHİ ÇOK ESKİDİR”

Festivalde bir konuşma yapan Amasya Dernekler Federasyon Başkanı Saim Diken, “Bugün Amasya’nın altın kadar kıymetli ve bir o kadar da tamamen yerli ve milli ürünümüz olan bamyayı Eyüpsultan semtinde tanıtmak için getirdik. Bamya’nın tarihi çok eskidir. Amasya bamyası Osmanlı zamanında çiçek bamyası olarak bilinirdi. Osmanlı döneminde savaş zamanlarında Bamyacılar ile lahanacılar Amasya’da maç yapmışlar. O zamandan bir gelenektir. Amasya’da bamya Göynücek ve Taşova’da bulunur” diye konuştu.

“KÖYLÜLERİMİZİ KUTLUYORUZ”

Amasyalılarda bir arada olduklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Göynücek’te üretilen bamyaların burada hem tanıtımı hem de yarışması olacak. Bu ürünlerin tanıtılması, üretilmesi yönünde yapılan çalışmalar açısından dernek başkanımızı ve köylülerimizi kutluyoruz. Emeklerine sağlık faydalı ve güzel bir çalışma oldu. Biz artık yerli tohumda üretiyoruz. Hatta ihraçta ediyoruz ve bu anlamda da çok sevindirici bir durum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Amasyalı vatandaşlar Başkan Fazlı Kılıç’a Amasyaspor atkısı hediye etti. Başkan Fazlı Kılıç, ardından meşhur bamya yemeğinin tadına baktı. Bamya Festivali, yemeği en lezzetli yapan yarışmacılara ödülleri verilerek son buldu.

(FOTĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)