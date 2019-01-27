Amasya' da maden ocağında göçük(1)

Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..
Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..
Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..