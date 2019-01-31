Amasya'da 'bez çanta' kuyruğu

AMASYA Belediyesi'nce pazar yerinde ücretsiz dağıtılan bez çantalardan almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Türkiye genelinde uygulanan ücretli poşet uygulaması kapsamında, Amasya Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bez çanta kullanımını teşvik etme amacıyla, kentteki pazar yerinde ücretsiz bez çanta dağıtımı yaptı. Çevre dostu çantalardan almak isteyenler ise pazar alanında uzun kuyruk oluşturdu. Uygulamaya destek veren Amasya Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, "Belediye başkanlığımızca gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımı yerine doğa dostu bez çanta kullanılmasına teşvik amacıyla pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye edildi" denildi.

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