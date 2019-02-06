Altınovalılar Derneği’nden anlamlı Bursa gezisi

YALOVA’da Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, geliri ihtiyaç sahiplerine verilmek amacıyla Bursa Uludağ gezisi düzenledi.

Büyük ilgi gören Bursa gezisine 180 kişi katılırken, dernek elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Bursa gezisine Cumalıkızık’ta kahvaltıyla başlayan Altınovalılar daha sonra burada kültür gezisine katıldılar. Cumalıkızık gezisinin ardından Bursa Uludağ’a çıkan kafile, White Fest Festivali’ne katıldı. Karın zevkini doyasıya yaşayan vatandaşlar eğlenceli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Demirel, yaptıkları etkinlikle amaçlarına ulaştıklarını ifade ederek, “Hem gezimize katılan vatandaşlarımız unutulmaz bir yaşadı, hem de elde ettiğimiz gelirle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etme imkânımız oldu. Tek amacımız ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmekti. Bu etkinlik ile ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa dokunabildik. Katılım sağlayan ve bizleri destekleyen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



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