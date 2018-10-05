Altın Pul ödülü, Uzunköprü fotoğraflı pulla Türkiye'nin

AVRUPA Kamu Posta İşletmecileri Birliği'nin (PostEurop) düzenlediği 'Avrupa'nın en iyi posta pulu' yarışmasında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan tarihi taş köprü görselinin bulunduğu pul birinci seçildi.PostEurop tarafından 2002 yılından beri düzenlenen Avrupa'nın en iyi posta pulu yarışmasında bu yılın teması 'köprüler' olarak belirlendi. Posta işletmeleri görevlileri tarafından oylanan yarışma, geçen Temmuz ayında başladı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan tarihi köprü fotoğraflı pulla katılan Türkiye, 'En İyi Avrupa Pulu' yarışmasında birincilik kazanarak 'Altın Pul' ödülü aldı. Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, Uzunköprü'ye adını veren tarihi köprünün fotoğrafının bulunduğu pulun birinci seçilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "PTT çalışanları da pulun kazanması için oy verdi. Yarışma sonunda pul birincilik kazandı. Bu da Türkiye'nin ve Uzunköprü'nün tanıtımına katkı sağlayacaktır" dedi.GUİNNESS'E ADAY GÖSTERİLDİUzunköprü Belediyesi, ilçeye adını veren 1443 yılında inşa edilen tarihi taş köprünün, 'üzerinden araç geçebilen dünyanın en uzun taş köprüsü' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için geçen yıl ölçüm yaptırmış ve başvuruda bulunmuştu. Yapılan ölçümde uzunluğu 1306.2 metre olarak tespit edilen Ergene nehri üzerine kurulu köprü, 6.80 metre genişliğie sahip olup, 174 kemeri bulunuyor.

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