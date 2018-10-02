Altan Kardeşler İLE Ilıcak'ın cezası onandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-İSTİNAF Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-İSTİNAF Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-İSTİNAF Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.