Alt geçitte, suda mahsur kalan araç için ekipler seferber oldu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sağanak yağışın ardından su dolan alt geçitte mahsur kalan araçta birilerinin olma ihtimali üzerine ekipler seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşılan aracın sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı tespit edildi.

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN hattında bulunan alt geçitte bugün saat 03.00 sıralarında bir aracın olduğunu fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta birinin olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. İZSU ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği çalışmalarla 35 JBZ 99 plakalı araç, uzun uğraşlar sonucu çekilerek dışarı çıkarıldı.

Yapılan incelemede, araçta kimsenin olmadığı belirlendi. Alt geçide giren sürücünün arka kapıyı açarak aracı terk ettiği, ilerleyen zamanda da suya gömüldüğü saptandı.

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