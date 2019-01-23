Alperen'in ailesinden Samsunlu aileye destek (2)

SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTES O ANLARI ANLATTI

Savcılık ifadesinin ardından serbest kalan Melek K., R.D.'yi annesinden alıp araca bindirdiğini, araç dolu olduğu için çocuğu arka taraftaki tekli koltuğa oturttuğunu anlattı. Melek K., "Öğrencileri indirdim. O gün biraz rahatsız ve dalgındım. R.D.’yi servisten indirmeyi unuttum. Normalde her zaman servisi kontrol ederim. Olaydan sonra R.D.’yi fark edince onu yanıma alarak onunla konuştum. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Servis şoförü Serbülent A. da "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Çok üzgünüm. Aileye haber verip özür diledik" diye konuştu.

