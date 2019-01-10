Almanya'da rahatsızlandı, Türkiye'de sağlığına kavuştu

ALMANYA'da, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile doktora giden ve alerji teşhisi koyulan 2 çocuk annesi Gülcan Yalçın (42), uygulanan tedavilerden yanıt bulamayınca Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yalçın'ın halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Yalçın uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.

Almanya'da yaşayan Gülcan Yalçın, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile doktora gitti. Alerji teşhisi koyulan Yalçın, Almanya'da uygulanan tedavilerden yanıt bulamayınca Türkiye'ye geldi. 2 çocuk annesi genç kadının halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.

ALMANYA'DA İŞİNE GİDEMEYECEK DURUMDAYDI, TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLDU

İşe giderken dahi zorluk çektiğini, sokağa çıkamadığını ifade eden Yalçın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'daki tedavinin "Çok sıkıntı yaşadım. Yüzümde kızarıklıklar, şişmeler, kaşıntılar vardı ve sokağa çıkamıyordum. Almanya'da kendi işimi yapıyorum ve işyerime bile gidemiyordum. Almanya'daki doktorlar bana sadece alerjim olduğunu söyledi ama hiçbir şekilde tedaviden sonuç alamadım. Dayanamayacak kadar bir kaşıntım ve rahatsızlığım vardı. Türkiye'ye gelip Türk hekimlerine görünmek istedim. İyi ki gelmişim. Geldikten ve muayene olduktan sonra tedavimin ilk gününde sonuç aldım. Çok iyiyim şu anda" dedi.

Kurdeşen vakasının basit ve yaygın görülen ve tanınması kolay bir hastalık olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı: "Gülcan Yalçın bize uzun zamandır tüm vücudunda kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayeti ile geldi. Hastamız Almanya'da yaşadığı için öncelikle orada birçok doktora başvurmuş. Dermatoloji, dahiliye, alerji uzmanlarına görünmüş. Orada kendisine alerji olduğu söylenmiş ve kortizon tedavisi uygulanmış. Ancak kortizon tedavisini bıraktıktan sonra eski haline geri dönüyor. Kendisine kortizon tedavisi dışında bir ilaç tedavisi uyguladık. İlk tedavinin ardından sıkıntıları, şikayetleri normale döndü."

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?

Kurdeşen hastalığının toplumun yüzde 25'inde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Kutlubay hastalığın nedenini, görülme sıklığını ve bulaşıcılığını şöyle anlattı: "Toplumun yüzde 25'i hayatının bir döneminde mutlaka kurdeşen geçirir. Görülme sıklığı çok fazladır. 6 haftayı geçersek kronik vakaya dönüşüyor. Her hastada kronik şekle dönmez. Kurdeşen asla bulaşıcı değildir. Yıllarca kurdeşen yaşayan kişilerin eşlerinde dahi kurdeşen gözükmüyor. İnsanların içi rahat olabilir. Nedeni konusunda genellikle çok kesin bir şey söylenemiyor. Vakaların yüzde 80'inde bir neden bulunamıyor ve strese bağlanabiliyor. Ancak stres dışında kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler de alerji yapabiliyor" dedi.



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