Alman yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı (3)

YOLCULAR YARIN YENİ UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, mağdur olan yolcular için yarın saat 11.00'de yeni bir uçak geleceğini açıkladı. Uçağın pistten çıkarılması için park pozisyonundaki uçakların çekildiği 'pushback' aracının geleceğini ifade eden Keçeli, şöyle dedi:

"Yolcularımız için yarın saat 11.00'de yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcularımızı Almanya'ya ulaştırmış olacağız. Yarın yolcularımızı uğurladıktan sonra pistten çıkan uçak buradan çıkartılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra tekrar uçuşlara devam edecek. Yolcular evlerine gönderildi. Konaklama sorunu olanlar için de otel ayarlanacak."