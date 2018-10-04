Alman posta güvercini, adliye penceresine kondu

İSTANBUL'dan hayvanseverler tarafından uçurulduğu tahmin edilen Alman posta güvercini, Bursa Adliyesi'nin üçüncü katındaki çay ocağının penceresine kondu. Güvercininin ayağında 293082 nolu bir halka bulunduğu görüldü.

Bursa Adliye Sarayı üçüncü kattaki çay ocağına açık pencereden güvercin girdi. Güvercinin Alman posta güvercini cinsi olduğu belirtildi. Su ve yem verilen güvercin bir süre gökyüzüne bırakıldı.

Bursa'da 40 yıldır kuş yetiştiriciliği yapan Muhammed Tosun, güvercinin 5 aylık Alman posta güvercini olduğunu belirterek, "Bu güvercinler, aynı zamanda kuşseverler tarafından yarışlar için de hazırlanıyor. Yavru olanlar kısa mesafede, anaç olanlar ise uzun mesafelerde yarışır. Bu güvercinleri beslemek bazı zengin kişiler arasında hobidir. Elimizdeki Alman posta güvecini, yıllar önce haberleşmede kullanılırdı.Şimdi teknoloji geliştiği için genelde yarışlarda kullanıyor. Bazı kuşseverlerin hala hobi olarak haberleşmede kullandığını da biliyoruz. Bu güvercinin ayağındaki halka Türkiye patentli olduğunu gösteriyor. Derece yapan güvercinlere paha biçilemiyor" dedi.

POSTA GÜVERCİN YARIŞLARI

Posta güvercin yarışları, at yarışlarından sonra en ilgi gören yarış türlerinden biri. Güvercin severler tarafından kurulan ve yönetilen dernekler tarafından düzenlenen yarışların çok saylıda takipçisi bulunyor. Posta güvercinleri yarışları şehirlerarası yapılmakta. Yarışlar 100 kilometreden başlayıp, bin kilometrelere kadar çıkabiliyor. Elektronik sistemlerle yapılan yarışlar, ilk etapta barkod sistemi ile hayvanların ayağında bulunan çiple kuşun salındığı yerden alınan koordinatlarla ve uçtuğu kilometrenin belirlenmesi, yarış sonrası geri gelen kuşun o kümese girişi yaptığı zaman yarışların yapıldığı merkezde bilgisayarlara yükleyip kimin şampiyon olduğu belli oluyor. Bir posta güvercini ortalama 2 yılda yetişiyor. Şampiyon olan kuş yarışın büyüklüğüne göre 50 bin liradan, 500 bin liraya kadar ödül kazanabiliyor.



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