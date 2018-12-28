Aliağa'da çocuk tutuklu ve hükümlüler yeni yılı erken karşıladı

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'ndeki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni yıl kutlama programı düzenlendi.

Kurumun spor salonunda düzenlenen 'Hoşgeldin 2019' temalı programa Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Ceza İnfaz Kampüsü Tabur Komutanı Nevzat Ak ve İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vural Teymür, cezaevi personeli, tutuklu ve hükümlü çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, çocukların yeni yılı umutlu ve mutlu bir şekilde karşılaması için bir program hazırladıklarını söyledi. Teymür, "Burayı cezaevi gibi düşünenler oluyordu oysa biz kurumumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir rehabilite ve eğitim sürecinden geçerek topluma kazanılması için elimizden geleni gerçekleştiriyoruz. Burada düzenlediğimiz kurs ve seminerler ile çocuklarımızın bastırılmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor, onların kendilerini doğru bir şekilde keşfetmelerini sağlıyoruz. Bizden sonra ise özellikle anne ve babalara büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları geleceğe mutlu bireyler olarak yetiştirmek için takip edip, ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. 2019 tüm çocuklarımıza ve bizlere iyilik, sağlık ve mutluluk getirsin" dedi.

Teymür'ün konuşmasının ardından program tutuklu çocukların yıl boyu eğitim gördüğü kurslarda hazırlanan ritim korosunun dinletisi ve halk oyunları ekiplerinin dans gösterisiyle devam etti. Ayrıca düzenlenen çekilişle çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi. Programın son bölümünde ise sahne alan sanatçılar eşliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine ceza infaz kurumunun personeli de eşlik etti. Program sonunda konuklara teşekkür plaketleri sunulurken hatıra fotoğrafı çektirildi.

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