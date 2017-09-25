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Ali Serim: Türkiye’nin müttefikleri karşısında yeni bir Türkiye var

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak; Türkiye’nin 80’ler Türkiyesi’nden çok daha farklı bir noktada olduğunun fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:25
Ali Serim: Türkiye’nin müttefikleri karşısında yeni bir Türkiye var
Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, “Türkiye’nin müttefikleri, karşılarında yeni bir Türkye olduğunun farkında mı? Son günlerde ülkemizin müttefikleriyle yaşadığı bazı anlaşmazlıklar ekonomi ve finans cephesinden bakıldığında bir farkındalık sorunu olduğunu düşündürüyor. Zira bazı müttefiklerimizin gerek retorik gerekse bakış açısının günün gerçekleriyle fazlaca örtüşmediği görülüyor. Türkiye 1980’lerin Türkiye'sinden çok farklı ama ülkemizin müttefikleri bunun ne derece farkında zaman zaman yapılan açıklamalardan tereddüt yaşıyorum. Bu noktada ekonomi penceresinden çok basit örnekler vermek resmi ortaya net bir şekilde koymaktır” diye konuştu.

"MUAZZAM BİR EKONOMİK PERFORMANSTAN BAHSEDİYORUZ"

"Tek başına Amerikan ekonomisi 2002 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinin 46 katına eşitti. Yani 46 tane Türkiye ekonomisi 1 Amerikan ekonomisine eşitti" diyen Ali Serim, şöyle devam etti:

"2016 yılına baktığımızdaysa dünyanın en büyük ekonomisinin lehine kapanmıştır. Burada muazzam bir ekonomik performanstan bahsediyoruz. Almanya ekonomisiyle bir mukayese yapmak gerekirse 2002 yılında Türkiye ekonomosinin 9 katı büyüklükte olduğunu görüyoruz. Bu fark 2016 yılı itibariyle 4 katı büyüklüğe kadar inmiştir. Bir başka deyişle Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi ile aramızda büyüklük farklı son 15 yılda ciddi bir şekilde azalmıştır. Fransa ekonomisi 2002 yılında Türkiye ekonomisinin 6 katı büyüklüğündeydi. 2016 yılındaysa sadece 2,8 katı büyüklükte bir performans sergiledi. Aynı mukayeseyi İtalya ile yaptığımızdaysa 2002 yılında Türk ekonomisinin 5 katı büyüklüğünde olduğunu farkın 2016 yılında 2 katı büyüklüğe gerilediğini görüyoruz."

"EN TEMEL ARAÇ YİNE EKONOMİK GÜCÜMÜZ VE BÜYÜKLÜĞÜMÜZ"

Serim, "Ülkemiz güçlenmektedir. Bu güçlenmenin en büyük sebebi de ekonomik büyüme ve başarılarımızdır. Daha da güçlü bir Türkiye için daha fazla üreten Türkiye, Gayri Safi Milli Hasılasını daha yükseklere taşıyan Türkiye anahtar olacaktır. Ülkemizin daha fazlası söz sahibi olması için en temel araç yine ekonomik gücümüz ve büyüklüğümüz olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
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