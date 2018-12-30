Aldatan eşlere dedektif takibi

BURSA'da kurduğu dedektiflik bürosu ile aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Burçin Doğan, 10 kişilik ekibiyle kılıktan kılığa girerek fiziki ve teknik izleme yapıyor.​Kentte 6 yıl önce dedektiflik bürosu açan Burçin Doğan, eşlerini aldatma şüphesi olan kişilerin takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işleri, 10 kişilik ekibiyle yürütüyor. Dedektifler, motokurye, tesisatçı, kargocu, taksici kılığına girerek büyük bir titizlikle teknik ve fiziki takip yapıyor.Küçük bir elektrikçi dükkanı varken, 6 yıl önce aklına gelen fikri hayata geçirip, dedektiflik bürosu kurduğunu belirten Burçin Doğan, Bursa'da bir ilk olduğunu, Türkiye'de ise yasal olmayan yollar ile bu işi yapan birkaç kişinin olduğunu söyledi. Doğan, ''Soruşturma faaliyetleri üzerinde, kişi ve kurumlara özel çalışıyoruz. İnsanların ulaşmak istediği bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. İşimizi yasal çerçevede yaparak kanunlara uymaya özen gösteriyoruz. Farklı talepler gelebiliyor. Sadakatsizlik, kayıp kişiler, borçlu, alacaklı gibi dosyalar geliyor. Öğrenci aileleri de başvuruyor. Aile, üniversitede okuyan öğrencisinin ne yaptığını bilmek istiyor. Kalabalık bir ekibimiz var. Bize yol gösteren emekli polis memurlarımız var. Bütün personelimiz eğitim alıyor. Kanunlara aykırı hareke etmemek ile birlikte fiziki takip ve sosyal medya takibi yapıyoruz. Bazı dosyalarda izin alarak teknik takip de yaptığımız oluyor. Ücretlendirmemizi günlük bazda yapıyoruz. Kişi ve takip gününe göre fiyat tarifemiz değişiyor. Bize en çok başvuranlar ise eşlerinin kendisini aldattığını düşünen kişiler'' diye konuştu.

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