Alakır'da yeni bitki türü keşfedildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen ve HES'lere karşı çevre mücadelesi verilen Alakır Nehri'nin de bulunduğu vadide, 'Ricotia candiriana' (Çandır cavlağı) olarak adlandırılan yeni bitki türü keşfedildi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden uzman biyolog Ayşen Özçandır'ın yüksek lisans tez çalışması kapsamında, Kumluca ilçesi Alakır Vadisi'nde yeni bitki türü keşfedildi. AÜ'den öğretim üyesi Dr. Candan Aykurt ve Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Özüdoğru ile uzman biyolog Ayşen Özçandır'dan oluşan ekip tarafından keşfedilen yeni bitki türüne ilişkin makale; bitki, su yosunu ve mantar taksonomisi üzerine bilimsel yayım olan 'Phytotaxa' dergisinde bilim dünyasına tanıtıldı.

AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, Ayşen Özçandır'ın keşfettiği yeni türe, çalışmaları sırasında yitirdiği babası Mehmet Hayri Özçandır'ın adına ithafen 'Ricotia candiriana' (Çandır cavlağı) adı verildi.

Çandır cavlağı, 'nesli kritik tehlikede' endemik tür olarak Dünya Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesi için önerildi. Pembe çiçekleri olan bu yeni türün 1100-1360 metre yükseklikte yetiştiği ve mayıs- haziran aylarında çiçeklendiği kaydedildi.

Uzman biyolog Ayşen Özçandır, "Biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir mirasa sahip olsak da doğa koruma ve sürdürülebilirliğe önem verilmezse bazı türlerin nesli tükenecek. Bundan etkilenen diğer türlerin de varlıklarını sürdürmeleri zorlaşacak. Canlılar için güvenli sığınak alanları ve içme suyu kaynağı olan koruma alanlarını iklim değişikliği ile mücadele için de korumak zorundayız" dedi.

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