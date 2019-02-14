Akyaka'da her mevsim, başka güzel

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'yavaş şehir' unvanlı mahallesi Akyaka, kışın doğa örtüsü ve canlı türü ile farklı güzelliğe bürünüyor.

İtalya'da doğarak, 25 ülkeye yayılan Cittaslow (yavaş şehir) ağının 166 üyesinden Akyaka Mahallesi, kışın da seyir zevki veriyor. Aralarında su samurunun da bulunduğu, 15 çeşidi memeli 170 hayvan türünün bulunduğu, 2 bin 700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı ise bölgeyi diğer yerlerden ayırıyor. Çeşitli türde bitkilerin yer aldığı koruma altındaki bölge, kenti özel kılıyor. Nüfusun 50 binden az olması, geleneksel mimarinin korunarak, eserlerin restore edilmesi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, tasarruf gibi kıstasları barındıran Seferihisar, Gökçeada, Taraklı, Yenipazar, Yalvaç, Vize, Perşembe ve Halfeti ile birlikte 'yavaş şehir' olan Akyaka, kış aylarında da turist çekiyor. Bölgeyi yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle en sıcak aylarda bile 12 dereceyi geçmeyen soğuk suyu ile içindeki çeşit çeşit koruma altındaki bitkileriyle tanınan Kadın Azmağı üzerinde tekneyle yol almanın keyfi, başka oluyor. 10 lira karşılığında azmağı gezdiren tekne sahipleri, bura hakkında bilgiler de veriyor. Ayrıca uzun süredir uygulanan 'tek tip mimari' zorunluluğuyla inşa edilmiş evler, kent estetiğinde beğeni topluyor.

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