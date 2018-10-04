Akülü sandalyesini yenileyebilmek için kitap satıyor

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta, doğuştan bedensel engelli Recep Uğur (39), bozulan akülü sandalyesinin yenisini alabilmek için tarihi cezaevi önünde kitap satarak, para kazanmaya çalışıyor.

Tarihi Sinop Cezaevi önünde, kurduğu stantta kitap satışı yapan Recep Uğur, kazandığı parayla bozulan akülü sandalyesini yenilemek istiyor. Tarihi cezaevini ziyarete gelenler de doğuştan bedensel engelli Uğur'un sattığı kitaplara ilgi gösteriyor. Çalışma azmiyle çevresinden takdir toplayan Uğur, "Doğuştan bedensel engelliyim. Akülü arabayla gezmekteyim. Burada Erdal Kara'nın kitaplarını satmaktayım. Akülü arabam bozuk olduğu için kitap satışları yapıyorum. Akülü araba alabilmem için kitap satıyorum. Çocuk kitaplarımız var, gençlere hitap eden kitaplar var. Buraya turlar geliyor. Daha iyi satış yapabilmek için kitaplarımı burada satıyorum" diye konuştu.

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