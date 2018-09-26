Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL - TUZLA Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Akü fabrikasında yangın (1)
Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL - TUZLA Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi...
Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL - TUZLA Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.
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