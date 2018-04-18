(Aktüel Görüntü) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (4)

Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.