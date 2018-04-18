(Aktüel Görüntü) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (4)

Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(Aktüel Görüntü) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (4)

Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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