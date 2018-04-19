(Aktüel Görüntü) Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

(Aktüel Görüntü) Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

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