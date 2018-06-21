(Aktüel görüntü 3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ

(Aktüel görüntü 3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ

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