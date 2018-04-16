(aktüel görüntü 2 ) ERDOĞAN 12 BİN KİLOMETRE MESAFEDEN BURAYA NİYE GELİNİR

(aktüel görüntü 2 ) ERDOĞAN 12 BİN KİLOMETRE MESAFEDEN BURAYA NİYE GELİNİR

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