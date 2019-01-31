Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (4)

'80 BİN SURİYELİNİN OYU İKTİDAR PARTİSİNE GİDECEKTİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, şöyle konuştu:

"Bu iktidar, Suriye'nin bu hale dönmesinde pay sahibi olmamalıydı. Kimine göre 5 milyon, kimine göre 3,5 millyon, kimine göre 4,5 milyon Suriyeli var. Ortalama 4 milyon kabul edersek, 4 milyon Suriyeli insanı yurdundan eden o operasyonun bir tarafı olmamalıydı. Yerinden yurdundan edilen insanlar sınır ülke olduğu için buraya geldiler. Bu iktidarın kafası ile bu insanların gönderilmesi mümkün değil. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Bizim esnafımız vergi verirken, özellikle güney illerimizde Suriyeli insanların açtığı işletmeler vergisiz kazanç içerisinde. Müthiş bir farklılık var. Bunun yanında inanılmaz bir demografik değişme var. 80 bin Suriyeli insanın oyları tabii ki iktidar partisine gidecektir. Bu 80 bin insanın yoğun olarak bulunduğu her yerde sistemi değiştirecek bir sonuç getirecektir."

"Bu insanlar getirildi, paralar harcandı fakat bu insanların Türkiye'ye dert olmayacak hale getirilmesinde en ufak bir adım atılmadı" diye sözlerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:

"0- 10 yaş grubunda çocuklar geldi. 5 sene sonra biri 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Üzerinden 10 sene geçtiğinde biri 20 yaşında biri 10 yaşında olacak. Bu süre bittiğinde okul yok, Türkçe yok, iş güç imkanı yok. Sayıları da çok yüksek. Yarının en büyük konularının dışında en büyük kriminal vakası burada olacak. Bunlarla ilgili en küçük bir tedbir alınmadı. İYİ Parti olarak bizim söylediğimiz şey şu; Suriye ile ilgili ilişkiler düzeltilmeli. Suriye'nin iç sisteminin düzelmesine katkıda bulunulmalı. Bu insanların oraya gidip ceza görmelerinin de önüne geçerek, bu insanların ülkelerine dönmesinin yolunun açılması lazım. Bunu söylediğimiz zaman ırkçılık yaptığım, göçmenlere karşı kötü davrandığım şeklinde eleştirildim. Bu böyle bir şey değil. Entegrasyona dair hiçbir şey yok. Saldım çayıra mevlam kayıra olan bir durum. Suriyeli çocuklarla ilgili inanılmaz sorunlar var. Fuhuş 11 yaşa düştü. İktidar partilerinin bu konuda bize kulak vermelerinde fayda var."



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