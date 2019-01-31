Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (2)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. İYİ Parti lideri Akşener, burada ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'alp kıyafeti' giyen askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Akşener, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra türbeye girip, dua etti.



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