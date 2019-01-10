Akseki'de kış manzaraları

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan kar manzaraları hayran bıraktı.Akseki'de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede doyumsuz kış manzaraları ortaya çıkardı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların üzerleri karla kaplanınca, eşsiz görüntüler oluştu.Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de yer yer beliren mavi gökyüzünün, çam ağaçlarının üzerini kaplayan beyaz örtüyle birleştiği anlar, hayran bıraktı. Alacabel'de kar küreme aracı yolda temizlik yaparken çekilen görüntüler, bölgedeki kar yoğunluğu gözler önüne serdi.

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