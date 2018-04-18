Akşehirspor olimpik okçuluk takımı iddialı hazırlanıyor

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - AKŞEHİR Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren olimpik okçuluk takımı, antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Aziz Başyiğit nezaretinde çalışmalarını sürdüren takım sporcuları yapılacak olan şampiyonalara katılmak için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Okçuluk takımının Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda yapılan antrenmanı Akşehir Spor Kulüp Başkanı Yahya Yıldız ile Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Yılmaz ve Mehmet Korkusuz’da izledi. Akşehir Spor’un sadece futbol da değil çeşitli spor branşlarında da faaliyetini sürdürdüğüne değinen Kulüp Başkanı Yıldız “Akşehir Spor Kulübü olarak 9 Branşta faaliyet yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerden bir tanesi de olimpik okçuluktur. Takım antrenörü Aziz Başyiğit önderliğinde yarışmalara hazırlanan minik gençlerimiz 29 sporcumuzla bu faaliyeti sürdürmekte. Akşehir Spor olarak sadece futbolda değil Basketbol, Voleybol, Atletizm, Güreş, Okçuluk , Satranç, Yüzme ve Halk Oyunları gibi spor dallarında da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Futbol takımlarımız U17 - U19 kategorilerinde mücadelesini sürdürüyor ayrıca U13 kategorisine de bu hafta katılacağız. Akşehir Spor Kulübü olarak açtığımız Spor akademisi kapsamında spor yapmak isteyen tüm gençlerimizi Akşehir Spor kulübüne davet ediyoruz. Ayrıca talep olması halinde diğer branşları da açmak istediğimizi belirterek, gençlerimizin boş zamanlarını kahvelerde, sokaklarda, yada kötü alışkanlıklarla değil spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

Halk Oyunları ekibi olarak Konya’da geçtiğimiz günlerde yapılan yarışmada il birincisi olduklarını söyleyen Yahya Yıldız “Halk Oyunları ekibimiz; Zonguldak’ta yapılacak olan bölgesel yarışmalara katılacaklar. Kendilerine bu yarışmada başarılar diliyorum. Satranç branşında da 29 Nisan’da Konya’daki yarışmaya katılacak olan kulüp sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bir sezon boyunca tüm faaliyetlerimizde bize yardım ve desteklerini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya’ya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz’a ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım İbrahim Öncel, Ünal Çelik ve Mehmet Korkusuz’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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