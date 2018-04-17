Akşehir'de engelli öğrencilerin sertifika sevince

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)()- Akşehir Aile Sağlık Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından açılan resim kursuna katılan engelli vatandaşlar düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.

24 öğrenciye sertifakalarının verildiği törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, '' “Engelli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde her türlü engeli aşarak neler yapabileceğinin kanıtını bu kursumuzda da görmüş olduk. Katılan tüm öğrencileri tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ASEM yetkililerimize teşekkür ediyorum.” dedi.