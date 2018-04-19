Akşehir Belediyesi yaralı köpeği tedavi ettirdi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - KONYA'nın Akşehir ilçesinde magandalar tarafından silahla vurularak yaralanan köpeği tedavi ettiren Akşehir Belediyesi, sokak köpeği yeterince iyileşene kadar tesislerinde misafir edilecek.

Kredi Yurtlar Kurumu yakında silahla vurulmuş yaralı halde bulunan köpek, Akşehir Belediyesi tarafından Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi ettirildikten sonra, yasa gereği bulunduğu ortama salınması gerektiğinden, Akşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu yakınındaki alanda doğal ortamına bırakılması düşünüldü.

Burada bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız “Bu köpekle ilgili olarak bazı çevreler tarafından Belediyemiz ve Kredi Yurtlar Kurumumuzla ilgili olarak hunharca bir linç girişimi yapılmış, ancak bu yaralı hayvan belediyemizce Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde 10 gün boyunca tedavi ettirilmiştir. Biz bu yaralı köpeğimizin tedavi edildiğini ve iyi bir konumda olduğunu hayvan severlerimizin ve basınımızın önünde gösteriyoruz. Bu linçi yapanlardan biz Belediye Başkanımız, şahsımız, KYK Müdürümüz ve çalışanlarımız adına da bir özür bekliyoruz. Biz sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve bununla ilgili olarak aracımız ve ekibimiz hazır durumdadır. Bu yaralı köpeğimiz de belediyemiz tarafından Konya’da tedavi ettirilmiş ve sağlığına kavuşan bu köpeğimiz kanun gereğince bulunduğu ortama geri bırakılacaktır” dedi.

Akşehirli hayvan severlerde vurularak yaralanan köpeğin Akşehir Belediyesi’nce tedavi ettirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, Akşehir Belediyesi’ne ve tüm yetkililere teşekkür ettiler. Tedavisi tamamlanan köpek bulunduğu doğal ortamına geri bırakılacakken hayvan severlerin isteği üzerine bir müddet belediye tesislerinde bakılacak. Bu süre zarfında hayvan severler tarafından köpeğin sahiplendirilmesine çalışılacağı, sahiplenilmezse doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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