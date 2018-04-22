Akşehir Belediyesi tarafından son kafile Çanakkale’ye uğurlandı

AKŞEHİR Belediyesi'nin 11'inci sınıf öğrencileri gönderdiği Çanakkale gezisi için son kafile dün uğurlandı.

'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' adıyla geçtiğimiz yıldan itibaren başlatılan projede,bu yılda devam etti.

11'inci sınıf öğrencilerinin gönderildiği gezide dün son kafile Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'nda uğurlandı. 215 öğrenci ve 10 öğrencinin bulunduğu kafileyi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da uğurladı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya,''Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. İstikbalimizin güvencesi olan siz gençlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Salimen gidip en güzel şekilde oraları gezerek, idrak ederek, orada ecdadımızın nasıl bir destan yazdığını, bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını görebilmenizi temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Mevla kazasız belasız ailenize dönmenizi nasip eylesin, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×