Akşehir Belediye Başkanı, yatırımları anlattı

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, 'Konya Belediyeler Birliği İşbirliği' toplantısında, 4 yıldır ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Afyonkarahisar’daki bir otelde gerçekleştirilen programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Esen, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan Akşehir Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sinevizyen eşliğinde ilçeye yıldır yapılan yatırımları anlattı. Akkaya, 2014 –2018 yılları arasında Akşehir Belediyesi’nin 59 milyon 150 bin TL, Büyükşehir Belediyesi’nin 84 milyon TL, Bakanlıkların ise 390 milyon 110 bin TL’lik Akşehir’de yatırım ve hizmet yaptığını söyledi.

Akkaya, ''Hakka hizmet etmenin, iyi bir kul olmanın, takva sahibi olmanın yolunun halka hizmetten geçtiğini biliyoruz. Bu düsturunu göz ardı etmezsek Allah'ın izniyle güzel hizmetler üretiriz ve insanlar da bizden razı olur, yüce mevlamızda bizden razı olur diye düşünüyorum.''dedi.

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