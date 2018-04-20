Akşehir Belediye Başkanı, koltuğunu minik Yağmur'a devretti

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu, Nihat Dayanık İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Hava Çolak’a devretti.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, makam odasında, Nihat Dayanık İlkokulu Müdürü İlyas Demirağaç, Sınıf Öğretmeni Osman Babacan ile Nihat Dayanık İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Hava Çolak ve okul öğrencilerini kabul etti. Başkan Akkaya, kendisine çiçek sunan Yağmur Hava Çolak’a teşekkür ederek başkanlık koltuğunu devretti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğuna oturan Yağmur Hava Çolak, “Hiç kimsenin üzülmemesini istiyorum. Herkes mutlu ve huzurlu olmalı. Birisi üzüldüğü zaman bende kötü oluyorum. O yüzden kimsenin üzülmemesini istiyorum. Ülkemizde herkes mutlu olursa ülkemiz daha da gelişir” dedi.Çolak, daha sonra okullarının bahçe düzenlenmesi ve çocuklara uygun hale getirilmesi konusu ile ülke ekonomisine katkı sağlanması için Akşehir’deki kurumların, marketlerin ve esnafların dükkanlarına geri dönüşüm kutularının konulması için Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi.

Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da, küçük öğrenciyi kutlayıp, Akşehir’deki insanların mutluluğu için belediye olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.