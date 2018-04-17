Aksaray'da şampiyon takıma kutlama

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - TÜRKİYE Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nden Şampiyon olarak 2'inci Lige yükselen Aksaray Hasan Dağı Spor Kulübü Bayan Takımı Aksaray’da coşkuyla karşılandı.

Şampiyon Bayan sporcular ve Teknik heyet ile yöneticiler 15 Temmuz Milli İrade Meydanında taraftar grupları tarafından meşaleler ve müzik eşlinde coşkuyla karışılandı. Meydanda yapılan şölenin ardından Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Şampiyon sporcular onuruna akşam yemeği düzenlendi. “Öncelikle hepinizin alınlarından öpüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. İşin başından beri çok iyi çalıştınız ve çok güzel mücadele ettiniz. Sezon başından beri yüreğimiz sizlerle beraberdi. Kendi gayretlerinizle kendi bilek gücünüzle ikinci lige yükseldiniz. Bu çok büyük ve muhteşem bir başarı. Ben Şehrim adına hepinize Teşekkür ediyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Bundan sonrada hep yanınızdayım. Sizlere 2 ligde de başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Bayan Futbol Takımın Kaptanı Meltem Solaker, Başkan Yazgı’nın kızı Berre Yazgı’ya üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.

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