Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi (1)

Alper KORKMAZ - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı.  (FOTOĞRAF)

Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi (1)

Alper KORKMAZ - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı. 

(FOTOĞRAF)

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