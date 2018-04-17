Aksaray Belediyesi'nde halk günleri devam ediyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Salı günleri gerçekleşen halk gününde, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Halk günü nedeniyle kendisiyle görüşmek isteyenleri makamında kabul eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediyenin tüm imkânlarının vatandaşın emrinde olduğu belirtti.Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri Başkan Yazgı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Yazgı, halkın memnuniyet derecesini artıran 'Halk Günü'nün devam edeceğini açıkladı.

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