Aksaray Belediye Başkanı'ndan, Fen lisesine ziyaret

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()-AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Abdülhamit Han Fen Lisesi öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Abdülhamit Han Fen Lisesi Müdürü Hacı Berber ve öğrenciler, Başkan Haluk Şahin Yazgı eşi Hasibe Yazgı’yı okula ait pansiyon girişinde karşıladı. Başkan Yazı ve eşi Hasibe Yazgı, öğrencilerle birlikte pansiyon binasına birlikte akşam yemeği yedi. Aksaray Belediyesi’nin okul öğrencilerine yönelik canlı müzik ve geleneksel orta oyunu meddah gösterisi düzenlendi. Meddah gösterisinde öğrencilere iyi bir insanın nasıl olması gerektiği kısaslarla aktarıldı.