Aksaray Belediye Başkanı, ilkokul gezdi

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Başkan Yazgı, Atatürk İlkokulu'nun her yönünde teşkil ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya okuldaki atölyeleri gezdiren Okul Müdürü Recep Çelen, ''Okulumuzda iki adet velilerimize yönelik kurs var. Bu kursların birisi biçki dikiş diğeri iğne oyası kursu. Ayrıca bu kurslarda rölyef çalışmaları da yapılmaktadır. Kurslar bir atölye niteliği kazanmış olup üretilen ürünler pazarlanmaktadır. Böylece öğrenci velilerimiz hem meslek öğrenmiş hem de aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyorlar. Sabah çocuğuyla okula gelen veli kurslarda ürettim yapıyor çocuğu derse gidiyor. Bu kurslar halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından tahsis edilen kurs öğretmenleri nezafetinde yapılmaktadır. Velilerimizin ürettiği ürünlerin başka illerden ve yurtdışından müşterileri olup internet üzerinden de satış yapmaktalar. Ayrıca okulumuzda uygulama bahçesinde doğal tarım yapılmakta olup mahalleli hem özendirilmekte hem de bu ürünlerden ücretsiz yararlanmaktadır. Okulumuz da askıda elbise uygulaması sayesinde Aksaray in diğer mahallelerinden hatta köy ve kasabalarından ilçelerinden gelen vatandaşlarımız bu giysilerin içinden ihtiyacı olanları almaktadırlar. Okulumuzda her gün kendi imkanlarımızla 20 öğrenciye kahvaltı vermekteyiz. Bu öğrencilerin bir bölümü öksüz yetim bir bölümü parçalanmış aile çocukları ve yoksul öğrencilerimizdir.''dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, Atatürk İlkokulunun her yönüyle örnek teşkil ettiğini ve Okul Müdürü Recep Çelen’i bu başarısından dolayı tebrik ettiğini belirterek “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çabalayan ve hatta okulu bir fabrika gibi üretken hale dönüştüren Okul müdürümüze, kurslara katılan değerli velilerimize ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum''dedi.



