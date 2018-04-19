Aksaray Belediye Başkanı, bilim fuarını ziyaret etti

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen Bilim Fuarı'nı ziyaret ederek, öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden değerli projelerini inceledi.

Bilim Fuarı’na ziyaretleri sırasında Okul Müdürü Cengiz Koçak ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Yazgı ve eşi, öğrencilerin bilim ve teknolojik tasarımlarla yaptıkları projeleri inceleyerek, projeler hakkında öğrencilerden detaylı bilgi aldı.

Başkan Yazgı,” Bu bilimi ve teknolojiyi bizler tekrar elimize almalıyız. Bir zamanlar imparatorluk kurarken yeni yapılar meydana getirirken bilim ve teknolojiden faydalandık. Onun vesilesiyle tarihte büyük izler bıraktık. Ama şimdi maalesef bu bilim ve teknoloji başkalarının elinde sizlerde görüyorsunuz onlarda bambaşka şekilde yönetiliyor. Bambaşka bir şekilde dünyaya zulüm yayıyor. Dünyayı bu zulümden kurtarmak tekrar bu medeniyeti ayağa kaldırmak sizlerin ve çok değerli hocaların katkılarıyla olacak.” dedi.



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